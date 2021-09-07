"Коли Луческу прийшов у Динамо, увага до Шапаренка було максимальною. Він вважав, що це один з гравців, навколо якого можна будувати команду.

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Довіра тренера – це дуже важливо. Шевченко також раніше говорив, що той обсяг роботи, який виконує Шапаренко, мало хто може виконати. Таких футболістів мало в Україні. Микола грає на ритмі топ-чемпіонатов. Він завжди там, де м'яч. Продавати його або не продавати – питання до клубу. Але я майже впевнений, що він першим поїде в топ-чемпіонат", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Шапаренко – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за киян 6 матчів в УПЛ, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює Миколу у 8 млн євро.

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