"Я думаю, що основна ставка робитиметься на Раміреса. Цього футболіста хотіли клуби наших східних сусідів і багато європейських команд. У матчі з Фенербахче (4 серпня – прим.) він має дебютувати.

Суркіс пролив світло на майбутнє Супряги в Динамо

Шкуріна запропонувало керівництво московського ЦСКА. Заграти в Москві у нього було дуже мало шансів через свою політичну позицію. Його віддали в оренду з правом викупу за 1-1,5 млн євро. Якщо йому вдасться себе проявити, то Динамо знайде можливість викупити Шкуріна.

Кулач зумів довести під час зборів, що він може бути агресивним. Луческу вимагав від Кулача насамперед агресії, тиску на захисників, гри на лінії офсайду. Владислав переконав, що він може бути корисним для київського Динамо", – поділився Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Рамірес та Шкурін ще не дебютували в офіційних матчах за Динамо, а Кулач вийшов на заміну в матчі 2-го туру УПЛ проти Вереса.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери