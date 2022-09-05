Журналіст Ігор Циганик поділився думками, чому Динамо так і не підписало нікого на позицію форварда.

"Чому Динамо не купує форварда? По-перше, форварди дорогі. По-друге, ніхто не хоче їхати з-за кордону. Навіть Рамірес втік... А кого із нападників можна купити в Україні? Я з глибокою повагою ставлюся до Ігоря Суркіса, але коли він каже, що клуб не вів переговори щодо Довбика... Та хотіли вони його підписати!

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Із задоволенням би його забрали, пропонували різні варіанти, але для Динамо там стоїть ціна 15 млн євро. Артема навіть в оренду хотіли взяти, але це не підходить СК Дніпро-1. Є те, що є... Робитимуть нападника з Ваната. Він уже забив Зорі. Дай Боже, заграє, почне забивати. Терпіння. У нас зараз футбол дорівнює терпінню", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, що в розташуванні наразі є Бєсєдін, Ванат та Супряга. Тріо нападників забило аж 1 гол в усіх офіційних матчах цього сезону.

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