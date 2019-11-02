Циганик: Матч проти Львова – хороший шанс для Динамо здобути розгромну перемогу

Відомий журналіст Ігор Циганик переконаний, що київське Динамо не матиме проблем зі Льовом у 13-му турі УПЛ.

"Динамо чудово зіграло проти Шахтаря. В принципі, і проти Карпат кияни мали достатньо багато моментів, які можна було реалізувати задля позитивного результату.

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Львів звільнив Володимира Мазяра, зараз команду тренуватиме Єгіше Мелікян. Зміна наставника завжди спонукатиме футболістів до руху вперед, аби себе проявити. У Львова дуже великі проблеми з обороною. Бразильці не хочуть відпрацьовувати в захисті. Тож уся чорнова робота лягає на захисників, які не справляються з таким об’ємом роботи.

Не бачу причин, чому Динамо має втратити очки в неділю. Думаю, що все пройде успішно. Вважаю, що команда Михайличенка заб’є три або більше м’ячів. Давно кияни не забивали стільки, якраз слушна нагода", – цитує Циганика bookmaker-ratings.com.ua.

Нагадаємо, Динамо прийме Львів в неділю, 3-го листопада. Матч на НСК Олімпійський розпочнеться о 17:00.

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