toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР

Циганик: Матч проти Львова – хороший шанс для Динамо здобути розгромну перемогу

13:41 235 Читать на русском
Циганик: Матч проти Львова – хороший шанс для Динамо здобути розгромну перемогу
Ігор Циганик / фото з відкритих джерел

Відомий журналіст Ігор Циганик переконаний, що київське Динамо не матиме проблем зі Льовом у 13-му турі УПЛ.

 

"Динамо чудово зіграло проти Шахтаря. В принципі, і проти Карпат кияни мали достатньо багато моментів, які можна було реалізувати задля позитивного результату.

Циганик: Михайличенко не наважиться показати, що Соль взагалі не підходить Динамо

Львів звільнив Володимира Мазяра, зараз команду тренуватиме Єгіше Мелікян. Зміна наставника завжди спонукатиме футболістів до руху вперед, аби себе проявити. У Львова дуже великі проблеми з обороною. Бразильці не хочуть відпрацьовувати в захисті. Тож уся чорнова робота лягає на захисників, які не справляються з таким об’ємом роботи.

Не бачу причин, чому Динамо має втратити очки в неділю. Думаю, що все пройде успішно. Вважаю, що команда Михайличенка заб’є три або більше м’ячів. Давно кияни не забивали стільки, якраз слушна нагода", – цитує Циганика bookmaker-ratings.com.ua.

Нагадаємо, Динамо прийме Львів в неділю, 3-го листопада. Матч на НСК Олімпійський розпочнеться о 17:00.

Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"
12:00
3428
Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Динамо - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Рома
16:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук