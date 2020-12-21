Журналіст Ігор Циганик розповів про напружені відносини між Мірчою Луческу та Шахтарем після переходу в Динамо.

"Коли він приїхав у Динамо, то його перша реакція була... От усі розказують, що фанати, напружені стосунки з фанатами.

Луческу хоче, щоб Че Че повернувся в Динамо, – Денисов

Він образився більше не на фанатів, він більше образився на те, що його з іншого табору пресували (Шахтар – прим.), що він зрадник. Хоча вони самі від нього відмовились", – сказав Циганик в ефірі Профутбол Digital.

Зауважимо, Мірча має непрості стосунки з ультрас Динамо з першого дня перебування в Києві – фани не раз висловлювали невдоволення таким призначенням на акціях протесту.

"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ