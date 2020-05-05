Циганик: Клуби Коломойського билися один проти одного, а всі інші сміялися з нього в стороні

Журналіст Ігор Циганик розповів, чи зберігає Ігор Коломойський інтерес до футболу після втрати Дніпра.

"Коломойський дуже любить футбол. Весь час, коли він був у футболі, він грав чесно, а всі навколо його просто використовували.

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Він витратив не менше грошей, ніж всі інші олігархи, але його "злила" одна історія – мої грають проти моїх. Коломойський тримав п’ять або шість клубів, всі вони билися один проти одного. Кривбас забрав чемпіонство у Дніпра. Всі інші з нього сміялися в стороні, мовляв, ми тут тихенько свої питання повирішуємо", – заявив Циганик в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Дніпро був офіційно розформований у 2019-му, хоча за чотири роки до цього грав у фіналі Ліги Європи.

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