Циганик: Карпати почали виплачувати борги

Карпати завдяки зимовим трансферам мають змогу погасити старі борги.

Взимку Карпати продали Мар'яна Шведа в Селтік за 2 млн євро. Отримали 1 млн за перехід Василя Кравця з Луго в Леганес. Також львів'яни віддали Хорхе Карраскаля в оренду в аргентинський Рівер Плейт (500 тисяч єво), в таку ж суму обійшовся Луго перехід Ореста Лебенка.

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Зазначається, що львівський клуб досі не розрахувався з Вільяреалом за трансфер Крістобаля в 2011 році. Також не були виплачені всі кошти за переходи Еріка з Метрополітано та Даніло Авелара з Ріо-Кларо. Загальна сума боргів складала близько 1,2 мільйона доларів.

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"Фінансові надходження дозволили Карпатам нарешті почати розраховуватися з колишніми боргами.Таким чином тепер львів'янам не загрожують жодні штрафні санкції", – повідомив Ігор Циганик в ефірі FootballHub.