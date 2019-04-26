Циганик: Хацкевич вважає, що я критикую Динамо у кожній програмі

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про відносини з головним тренером Динамо Олександр Хацкевич.

"Коли я в останнє відкрито критикував Динамо? Що значить відкрито критикував? Запитуйте Хацкевича, він вважає, що я критикую Динамо в кожній програмі.

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Хацкевич постійно мене питає: "Що ти говориш?" Останній раз говорили з ним після матчу з Челсі, хвилин 40 говорили. Він пояснив свою історію. Не буду розповідати, про що ми говорили. Бувають такі розмови, коли це не про тренера і журналіста, а просто розмова двох давніх знайомих. Ми знайомі вже 15 років.

Команда повинна бути під тиском. Це Динамо. Ось була серія пенальті з Шахтарем. Сидять такі люди, як капітан збірної Угорщини Кадар, один з найдосвідченіших футболістів, а йдуть бити діти... Я б викликав адміністратора, озвучив зарплатну відомість. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий – пішли бити. Людина розвивається тільки під тиском", – розповів Циганик в інтерв'ю Бомбардир.

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