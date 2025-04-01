"У мене претензія до Реброва. Якщо ми викликаємо таких гравців, як Буяльський, до національної збірної, тоді ми повинні розуміти, що у двох матчах ми їх маємо десь використовувати.

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Якщо ми викликаємо Ярмоленка і даємо йому лише 5 хвилин, напевне, це сором. Якщо ми викликаємо Буяльського і не даємо йому взагалі зіграти, напевне, тоді не треба викликати. Ці футболісти вже всім все довели. Їх викликати просто для кількості, для тренувань не треба. Тоді краще молодих викликайте. Я вважаю, що ці футболісти заслужили на те, щоб мати певну повагу", – заявив Ігор Циганик в ефірі своєї програми на Youtube.

Нагадаємо, що Віталій Буяльський після повернення зі збірної України одразу ж оформив гол та асист в грі проти Руха в 22 турі УПЛ, допомігши Динамо наблизитись до чемпіонства.

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