Циганик: Динамо зможе заробити на трансфері Дерліса

Київське Динамо зможе заробити гроші на трансфері вінгера Дерліса Гонсалеса.

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик в авторській програмі Циганик LIVE розповів про ситуацію з Дерлісон Гонсалесом.

Циганик: Динамо не готове до продажу бразильців

Журналіст повідомив, що бразильський клуб буде змушений заплатити за парагвайця, оскільки той має чинний контракт з "біло-синіми".

Нагадаємо, Динамо та Сантос влітку обмінялись Дерлісом Гонсалесом та Вітором Буено.

"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф Рінкона