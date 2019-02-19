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Циганик: Динамо зможе заробити на трансфері Дерліса

19 лютого 23:41 291 Читать на русском
Циганик: Динамо зможе заробити на трансфері Дерліса
Дерліс Гонсалес / соцмережі

Київське Динамо зможе заробити гроші на трансфері вінгера Дерліса Гонсалеса.

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик в авторській програмі Циганик LIVE розповів про ситуацію з Дерлісон Гонсалесом.

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Журналіст повідомив, що бразильський клуб буде змушений заплатити за парагвайця, оскільки той має чинний контракт з "біло-синіми".

Нагадаємо, Динамо та Сантос влітку обмінялись Дерлісом Гонсалесом та Вітором Буено.

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