Циганик: Динамо здобуде перемогу над Шахтарем

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився очікуваннями від майбутнього матчу 25-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

"Поєдинок, насамперед, дуже важливий для Динамо. Лише перемога у цьому матчі залишає команду Хацкевича у чемпіонській гонці.

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Я думаю, що натхнення футболістів Динамо повинно вистачити, щоб показати себе з найкращого боку, проявити свої найкращі якості. І найголовніше – наразі у Динамо стабілізувався склад. Усе приблизно прогнозовано.

З приводу Шахтаря є певні питання. Марлоса немає. Як будуть будувати гру підопічні Фонсеки – це, насправді, питання. І для них цей поєдинок є не настільки ключовим. Є запас у вигляді семи очок, який є дуже важливим.

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Тому я прогнозує, що Динамо здобуде перемогу у цьому поєдинку, заб'є у кожному з таймів. І думаю, що зможе відзначитися Циганков", – розповів Циганик на YouTube-каналі FootballHub.