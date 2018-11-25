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Циганик: Динамо захоче зробити подарунок Суркісу на День народження, але Олександрія не дозволить

15:53 375 Читать на русском
Циганик: Динамо захоче зробити подарунок Суркісу на День народження, але Олександрія не дозволить
Ігор Циганик / Фото з соцмереж

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився очікуваннями від центрального матчу 16-го туру УПЛ Олександрія – Динамо.

"Динамо зараз у хорошому настрої, президент клубу Ігор Суркіс відсвяткував 60-річний ювілей у четвер. Думаю, що футболісти захочуть зробити подарунок очільнику на День народження.

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Після матчів збірних завжди дуже важко футболістам виступати за свої клуби. Думаю, це шанс для команди Шарана. Тим паче вдома вона дуже колюча та бойовита. Сумніваюся, що Олександрія захоче комусь віддати третє місце та бронзові медалі. Це буде дуже серйозним успіхом для олександрійського футболу. До того ж команда зможе напряму вийти в груповий етап Ліги Європи.

Думаю, що Олександрія боротиметься за очки в цьому матчі. Ризикну поставити на нічию. Прогнозую, що обидві команди заб’ють, а підсумковий рахунок буде 1:1", – цитує Циганика портал bookmaker-ratings.

Поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться сьогодні, 25 листопада, початок о 19:30.

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Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
до матчу
1
год
:
33
хв
Динамо
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Ігор Циганик Ігор Суркіс Олександрія - Динамо Динамо Динамо Олександрія Олександрія
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