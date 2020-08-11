Циганик: Динамо не відпустить Миколенка та Циганкова до матчів Ліги чемпіонів

"Думаю, що Циганков цього літа не піде. Думаю, він залишиться як мінімум до поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Наскільки я розумію, ні Циганков, ні Миколенко, ні хтось інший до матчів раунду плей-офф Ліги чемпіонів Динамо не залишать", – розповів журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, до Циганкова та Миколенка проявляють інтерес представники Серії А, зокрема Мілан.

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