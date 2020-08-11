Циганик: Динамо не відпустить Миколенка та Циганкова до матчів Ліги чемпіонів

Ліга Європи — 00:38 403
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Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи
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Хто виграє ЛЧ 2019/20 – названий головний фаворит, Маліновський і Ко опинилися серед аутсайдерівЛіга чемпіонів — 10 серп 4458
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Луческу готовий відпустити гравців Динамо у збірну України, – ЦиганикЗбірна України — 10 серп 2811
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Шахтар – Базель: передматчева прес-конференція Луїша КаштруЛіга Європи — 10 серп 2962
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Санчо секретно продовжив контракт з Борусією Д – Манчестер Юнайтед остаточно зазнав фіаско з трансферомНімеччина — 10 серп 1071