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Циганик: Динамо не відпустить Миколенка та Циганкова до матчів Ліги чемпіонів

00:08 - Читать на русском
Циганик: Динамо не відпустить Миколенка та Циганкова до матчів Ліги чемпіонів
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився думками щодо головних талантів Динамо.

"Думаю, що Циганков цього літа не піде. Думаю, він залишиться як мінімум до поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Наскільки я розумію, ні Циганков, ні Миколенко, ні хтось інший до матчів раунду плей-офф Ліги чемпіонів Динамо не залишать", – розповів журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, до Циганкова та Миколенка проявляють інтерес представники Серії А, зокрема Мілан.

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Теги
Ігор Циганик Віталій Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ Віктор Віктор Циганков Динамо Динамо
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