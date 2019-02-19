Циганик: Динамо не готове до продажу бразильців

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик прокоментував можливий продаж бразильських легіонерів Динамо.

"Наскільки мені відомо, Динамо зараз не готове розглядати жодної пропозиції щодо бразильців. Ми чули, як Суркіс говорив, що кого хотіли, вони вже відпустили", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

Трансфер Че Че у Сан-Паулу під загрозою зриву

Раніше повідомлялось, що Сан-Паулу цікавиться хавбеком киян Че Че, але у бразильського клубу не вистачить коштів на гравця, також "біло-сині" не планують його відпускати.