"Насправді у Динамо є пропозиція щодо Супряги. Свого часу Шевченко порекомендував у тренерський штаб СК Дніпро-1 аналітика, який працював разом із Саррі в Челсі і Наполі. Це Луїджі Ночентіні. Робота цього фахівця дозволила Супрязі зовсім по-іншому розкрити свої можливості.

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Ночентіні дуже багато з ним працював. Супряга змужнів і готовий до завдань, які стоять перед Динамо. Ночентіні після роботи з Владиславом дав рекомендації італійським скаутам. І зараз ця історія навколо Супряги – робота Ночентіні, який дав людям можливість звернути увагу на цього футболіста.

Зараз Болонья серйозно торгує динамівця. Відпустять його чи ні – це вже інша справа. Але я можу сказати точно, що до кінця кваліфікації Ліги чемпіонів ніхто нікого не відпустить. Ні Циганкова, ні Миколенка, ні Супрягу. Якщо кияни не вийдуть в Лігу чемпіонів, то тоді все можливо. Найкращі клуби вже цікавляться Миколенком, є конкретні пропозиції щодо Циганкова і Супряги. Динамо може на цих трьох трансферах заробити близько 50 млн євро", – сказав Циганик.

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