Циганик: Безперечно, у збірній України будуть новачки

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик поділився думками щодо комплектації збірної України на найближчі товариські матчі проти Франції та Польщі.

"Безперечно, у складі збірної України будуть новачки, особливо на цей збір перед Польщею і Францією. Я сьогодні розмовляв з Яремчуком, він розпочав бігову роботу, але до ідеальної форми поки далекий. Думаю, Шевченко дасть йому спокійно готуватися і не форсувати події.

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Є шанс переглянути інших гравців, але важко сказати, хто буде фаворитом. Є Кравець, Селезньов, Зозуля, але в елітному дивізіоні свого чемпіонату грає лише перший, це буде серйозною перевагою. Цілком можливо, що у списку Шевченка може опинитися і Супряга. Прогнозую такий список нападників на найближчий збір – Кравець, Мораєс і Супряга", – розповів Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, до старту Євро-2020 збірна України проведе спаринги з Францією (27 березня), Польщею (31 березня), Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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