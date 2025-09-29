"Вернидуб – це ж гарний кандидат для Динамо, чи можливе його запрошення? Це питання до Ігоря Суркіса. Питання в тому, що зараз на даному етапі потрібно побачити якісь певні пріоритети. Які пріоритети в Динамо? Пріоритет Динамо – це налагодити гру, спробувати дати можливість футболістам відчути впевненість у собі. І найголовніше те, що Шовковський – легенда київського Динамо, легенда українського футболу.

Я вважаю, що він заслуговує на якусь певну поблажливість. Це моя точка зору. Але він повинен робити певні кроки, щоб люди бачили, що щось відбувається, щось змінюється.

Вернидуб чи не Вернидуб – можна називати зараз купу прізвищ. Юрій Миколайович достатньо кваліфікований тренер, який може щось зробити. В Юрія Миколайовича завжди успіхи були в тих командах, які будували гру від оборони. І найбільші успіхи, коли Шериф перемагав Реал – це була гра від оборони. І Шахтар перемагався, це знову ж таки гра від оборони. Домінувати у внутрішньому чемпіонаті – можливо, він також зможе побудувати таку гру. Але давайте зараз не думати про те, що там буде Вернидуб чи ні. Давайте спробуємо зрозуміти, чи готовий Шовковський, легенда українського футболу, легенда київського Динамо, на даному етапі щось змінити в тій ситуації, яка склалася.

Тому що я так розумію, що він все-таки заслужив на те, щоб самому приймати рішення – залишатися чи не залишатися в клубі. В нього є ще переконання в тому, що він щось може змінити. Давайте почекаємо. Вже буде абсолютна тотальна криза, тотальний провал – тоді можна буде про щось говорити", – заявив Циганик на власному YouTube-каналі.

Нагадаємо, що останнім часом не вщухають розмови стосовно того, що головний тренер Динамо Олександр Шовковський має піти у відставку. Динамо провалило кваліфікацію у Лігу чемпіонів і Лігу Європи, а в чемпіонаті України посідає 2 місце.

