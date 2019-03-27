Циганик – про скандал з громадянством Мораєса: Таке враження, що проти команди Шевченка йде війна

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" заявив, що не сумнівається у правомірності отримання українського громадянства Жуніором Мораєсом.

"Суть проблеми: УЄФА має дозвіл на натуралізацію футболістів! Є певні правила та умови отримання футбольного громадянства. В 2011 році Мораєс підписав контракт з донецьким Металургом. Потім поїхав в ЦСКА Софія і в липні 2012-го почав виступати за донеччан. Потім перейшов у Динамо, а звідти – у Шахтар.

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В принципі, проблем немає! Він виконав усі умови. 5 років безперервного перебування в Україні гарантують йому український паспорт та виступи за національну збірну.

Португальці наполягають на тому, що він був в оренді в Китаї. Він там виступав 4 місяці. Це так і було. І от португальці вже не вважають це безперервним перебуванням на території України. Ми пам’ятаємо, що в нього була бійка з футболістами донецького Шахтаря. 5 матчів дискваліфікації – і його відправили в оренду. Але потім повернули.

Якщо юридично підходити до цього питання – жодних проблем немає! Чинне законодавство дозволяє бути відсутнім на території держави 183 дні в сумі на рік. Відрядження в Китай не можна вважати приватною справою, це – відрядження. Контракт із київським клубом в нього не призупинявся, він не закінчувався. Дивно, що така ситуація взагалі виникла.

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Я сумніваюся, що португальські журналісти рахували дні. Чи взагалі, хтось знає, хто такий Жуніор Мораєс, скільки він прожив в Україні, скільки був поза межами, скільки він зіграв в Україні. Хтось повинен був вкласти в їхні вуха. А хто? Це цікаве питання. У мене внутрішнє переконання, що хтось працює проти команди Шевченка.

Португальські ЗМІ просто хочуть здійняти бучу. Погаласують та й забудуть! У мене таке враження, що проти команди Шевченка йде війна. Можливо, не так в Україні, як за її межами. А може хтось в середині намагається це робити, щоб потім закинути Шевченку, що в нього не все виходить в збірній!

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Є люди, які, певно, дуже заздрять успіху. 4 очки – це хороший результат. Особливо перед домашніми матчами проти Сербії та Люксембургу", – сказав Циганик.