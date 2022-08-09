Журналіст Ігор Циганик вважає, що команда Мірчі Луческу повинна пройти Штурм і вийти у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

"Щось мені здається, що буде нічия. Причому мирова буде результативна – обидві команди заб’ють. І першими мають забивати динамівці. Таке в мене відчуття цього поєдинку.

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Клас Динамо відчувається, але сподобалася зіграність Штурма. Якщо витримають перші 15 хвилин у Граці, то особливих шансів в австрійців не буде.

Отож мій прогноз – нічия і обидві команди заб’ють. Рахунок очікую на кшталт 2:2", – цитує Циганика Рейтинг букмекерів.

Поєдинок Штурм Грац – Динамо Київ стартує о 21:30. Перший матч завершився мінімальною перемогою "біло-синіх", єдиний гол забив Олександр Караваєв. Переможець двоматчевого протистояння у раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ зіграє проти сильнішого в парі Бенфіка – Мітьюлланд (перша гра – 4:1).

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