"Перший тайм вийшов справді хорошим. Ми забили чотири голи і могли забити ще. Після перерви було складніше. Це була велика перемога, велика гра, на стадіоні всі були щасливі, і ми насолоджуємося грою проти наших суперників. Це був хороший день для нас. Звісно, у них є Бруну Фернандеш і Крістіан Еріксен, які гарантують якість. Однак саме наші гравці атаки зробили різницю в першому таймі.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 6:3 – відео голів та огляд матчу

Ми можемо виграти або програти, але є багато речей, які ми можемо зробити краще. Деякі гравці зіграли не дуже добре сьогодні, тому їм потрібно вдосконалюватися. Так, досконалості не існує, це неможливо. Однак ми повинні намагатися рухатися в цьому напрямку. Ми грали добре, але можемо грати ще краще. Багато наших гравців робили недбалі передачі. Це недобре. Ми повинні бути більш послідовними. У деяких аспектах ми все ще не діяли належним чином.

Щодо Філа Фодена... Його бажання, те, як він рухається, – це головне. Він заслуговує грати в кожному матчі, і в нього є якість. Цифри говорять самі за себе. Ерлінг Холанд уже робив це раніше. Ми завжди намагаємося допомогти йому почуватися комфортно в нашій грі. У нас є неймовірне відчуття, що він завжди спраглий до голів. Він бачить, як 10 гравців бігають без м'яча, докладаючи зусиль один для одного, і хоче зробити це ж саме. Його цифри лякають, чесно кажучи", – сказав Гвардіола в ефірі Sky Sports.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ