Вчора провідне французьке видання L'Equipe оприлюднило деталі контракту Мессі з ПСЖ. За інформацією джерела, аргентинець заробляє в Парижі 30 млн євро на рік і ще отримає по 10 млн за сезон у вигляді бонусу за лояльність.

Однак спортдир ПСЖ Леонардо заявив, що це все вигадки. "Ці дані дуже далекі від реальності. І в плані цифр, і в плані термінів. Контракт передбачає конфіденційність, але я можу сказати, що це неправда", – сказав Леонардо.

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