Подаємо прес-реліз VB Partners у повному обсязі. Далі – пряма мова.

"У ЗМІ оприлюднено так звані "висновки" аудиту УАФ за період каденції Павелка А. В. на посаді Президента УАФ та Запісоцького Ю. Г. на посаді Генерального секретаря. Ці "висновки" є маніпулятивними та не відповідають фактичним обставинам, а процес їх підготовки потребує оцінки правоохоронних органів.

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По-перше, під час каденції Павелка А. В. та Запісоцького Ю. Г. аудит фінансової діяльності УАФ здійснювали провідні міжнародні компанії "Великої четвірки" – KPMG та Ernst&Young. За результатами аудиту жодних порушень не виявлено. Тому, проведений на сьогодні аудит є фактично "аудитом на аудит", що суперечить усім стандартним фінансового контролю. "Висновки" поточного аудиту підготувала AC Crowe Ukraine – франшиза глобальної мережі Crowe Global (лише в Україні до неї входить 5 різних приватних компаній). За даними незалежних журналістів-розслідувачів, вибір компанії зумовлений особистими зв’язками її представників з чинним керівництвом УАФ. Це ставить під сумнів об’єктивність "аудиту" та свідчить про його замовний характер.

Крім того, екс-керівництво неодноразово зверталось до AC Crowe Ukraine з пропозицією надати необхідну інформацію для об'єктивного аналізу. Компанія відмовилась від будь-якої взаємодії. В окремих ЗМІ наводять факти можливих фінансових маніпуляцій та нелегітимності "аудиту". Обставини підготовки "аудиту" зафіксовано – вони отримають правову оцінку.

По-друге, вважаємо, що даний "аудит" є частиною кампанії щодо дискредитації колишнього керівництва УАФ. Мета цієї кампанії – ізоляція екс-керівництва та усунення від участі у футбольному житті країни та світу, створення підґрунтя для безальтернативних виборів та зміни керівництва Української асоціації футболу та членства у Виконкомі УЄФА. Позицію в УЄФА було втрачено. Факт невиправданого переслідування Андрія Павелка підтверджено Європейським судом з прав людини. Суд визнав порушення його прав внаслідок незаконного арешту. На розгляді ЄСПЛ перебувають й інші скарги щодо порушення прав екс-керівництва УАФ. Усі дії, спрямовані на дискредитацію екс-керівництва УАФ, отримають належну юридичну оцінку, в тому числі в рамках кримінальних проваджень".

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 квітня, в Будинку футболу відбувся XXVII Конгрес Української асоціації футболу, на якому, серед іншого, були оприлюднені результати фінансового моніторингу організації у період з 2015 по 2023 роки, коли нею керував Андрій Павелко. Аудит показав збитки у розмірі майже 1,7 мільярда гривень.

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