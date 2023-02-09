"Чи пам'ятаю як почалась війна? Я це дуже добре пам'ятаю. У той час я був удома зі своєю сім'єю. Нас розбудили гучні вибухи. Я увімкнув телевізор, щоб подивитися, що відбувається, і моя дружина сказала: "війна почалася".

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Як це вплинуло на мене особисто? Це пробудило в мені гнів. Щоразу, коли я читаю останні новини, я відчуваю лють. Гнів за те, що ця країна та її президент (Росія та Володимир Путін – прим.) зробили з Україною, і що вони роблять з усією Європою. Боюся, що це залишиться зі мною на все життя. Я бачу це від своїх бабусь і дідусів.

Вони – "діти Другої світової війни". Вони й досі, через 80 років, несуть із собою трагічні спогади, травми тих років. Він також залишиться зі мною. Я ніколи не забуду, що ця країна зробила зі мною, з моєю родиною, з моїми співвітчизниками.

Міжнародний олімпійський комітет хоче повернути росіян у змагання під нейтральним прапором? Ці люди не знають, що таке війна. Вони, напевно, дивляться новини, читають останні звіти, але вони не усвідомлюють, що Росія і Білорусь вже зробили з Україною. Вони повинні приїхати в Бахмут, Харків, Київ, Ірпінь, Бучу, Донбас.

Нехай приїдуть і подивляться, скільки людей було вбито, скільки будинків зруйновано. Якби вони це побачили, вони б за секунду змінили своє рішення. І вони повинні це змінити. Я не бачу іншої можливості", – зазначив Степаненко в інтерв'ю Meczyki.

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