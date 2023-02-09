"Ці люди не знають, що таке війна": Степаненко наїхав на МОК через їхню позицію щодо нападу Росії на Україну
Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко емоційно прокоментував воєнну агресію Росії щодо України.
"Чи пам'ятаю як почалась війна? Я це дуже добре пам'ятаю. У той час я був удома зі своєю сім'єю. Нас розбудили гучні вибухи. Я увімкнув телевізор, щоб подивитися, що відбувається, і моя дружина сказала: "війна почалася".
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Як це вплинуло на мене особисто? Це пробудило в мені гнів. Щоразу, коли я читаю останні новини, я відчуваю лють. Гнів за те, що ця країна та її президент (Росія та Володимир Путін – прим.) зробили з Україною, і що вони роблять з усією Європою. Боюся, що це залишиться зі мною на все життя. Я бачу це від своїх бабусь і дідусів.
Вони – "діти Другої світової війни". Вони й досі, через 80 років, несуть із собою трагічні спогади, травми тих років. Він також залишиться зі мною. Я ніколи не забуду, що ця країна зробила зі мною, з моєю родиною, з моїми співвітчизниками.
Міжнародний олімпійський комітет хоче повернути росіян у змагання під нейтральним прапором? Ці люди не знають, що таке війна. Вони, напевно, дивляться новини, читають останні звіти, але вони не усвідомлюють, що Росія і Білорусь вже зробили з Україною. Вони повинні приїхати в Бахмут, Харків, Київ, Ірпінь, Бучу, Донбас.
Нехай приїдуть і подивляться, скільки людей було вбито, скільки будинків зруйновано. Якби вони це побачили, вони б за секунду змінили своє рішення. І вони повинні це змінити. Я не бачу іншої можливості", – зазначив Степаненко в інтерв'ю Meczyki.
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