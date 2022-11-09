"Дозволю собі погодитися з Мироном Маркевичем, який зазначив, що на фоні виступів наших команд у єврокубках молодіжна збірна України виглядає, як велика світла пляма. Вирішити таке складне завдання в такий складний час – це велике досягнення команди.

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Чому я був одним з небагатьох, хто підтримував Ротаня з першого дня його роботи в молодіжці? Тому що я завжди шаную багатодітних батьків – ці люди не вміють працювати аби як, у них великий рівень відповідальності. Ми це бачили на прикладі роботи Андрія Шевченка, який створив таку збірну України, яка не просто досягала серйозних результатів, а грала в футбол, який всім подобався. Так само трапилося і в Ротаня. Я з нетерпінням чекаю на молодіжний чемпіонат Європи.

Я знаю, який життєвий шлях пройшов Руслан Ротань, пам’ятаю, як він переходив в Динамо, бачив, яким він був капітаном Дніпра, – не чужої для мене команди, розумів, що таке зіграти 100 матчів за збірну. Зрештою, я не зустрічав людей, які б погано про нього висловлювалися. Зізнаюся, що далеко не кожного колишнього футболіста я особисто вітаю з днем народження, але номер телефона Ротаня маю, і завжди відправляю йому повідомлення", – сказав Павлов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Ротаню вдалось вивести молодіжну збірну України на Євро-2023 (вперше за 12 років), де її суперниками у групі будуть Іспанія, Хорватія та Румунія.

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