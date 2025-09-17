Кілька днів тому Ювентус переміг Інтер з рахунком 4:3 – переможний гол був забитий на 90+6-й хвилині.

Дубль Влаховіча і помилка Ді Грегоріо у відеоогляді матчу Ювентус – Борусія Д – 4:4

"Якщо ми продовжимо так грати, це ніколи не закінчиться. Грати проти дуже складної команди через три дні [після попереднього матчу] було дуже важко. Але ми показали, що у нас є воля до перемоги і відмінна лава запасних, і це хороший знак.

У нас були деякі проблеми, але ми небезпечно атакували. Ми пропускали після стандартів, і цього можна було уникнути, але були й яскраві індивідуальні дії, як у Їлдіза. Я радий, оскільки, з огляду на обставини, ми не могли зіграти ще краще.

У нас немає "гравців стартового складу". Результат матчів вирішується в останні 20 хвилин, і після введення правила п'яти замін футбол змінився. Проблема полягає в необхідності грати кожні три дні: Кенан до кінця матчу вичерпався, але ми згодні на цю прекрасну нічию. Нічого страшного, це було найкраще, на що ми наразі здатні", – цитує Тудора TMW.

Ювентус уникнув поразки у трилері з Борусією Д – 8 голів у таймі Ліги чемпіонів