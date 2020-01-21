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"Ці дядьки не за фантики грають, а за серйозні гроші і очки", – Квашук пригадав свій єдиний матч в УПЛ

12:13 1146 Читать на русском
"Ці дядьки не за фантики грають, а за серйозні гроші і очки", – Квашук пригадав свій єдиний матч в УПЛ
Віталій Квашук / ФК Гомель

Колишній гравець Гомеля Віталій Квашук пригадав, як протистояв Євгену Коноплянці у складі донецького Металурга.

"У першої команди донецького Металурга, тоді були проблеми з гравцями, багато зламалися, півзахисників майже не було. Коля Морозюк тоді грав справа в півзахисті, і його поставили на правий фланг оборони. Всі були в лазареті, я потрапив в заявку.

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Максимов думає кого випускати, дивиться на лавку, а там всі захисники. Глянув на мене і каже: "Ти давай". Вийшов на фланг, а там Коноплянка і Стрініч. Мені Морозюк каже: "Малий, краще вперед не йди, а будь біля мене і допомагай, а то я вмираю. Ти ж розумієш, що ці дядьки не за фантики грають, а за серйозні гроші і очки", – розповів Квашук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, українець розірвав контракт з Гомелем та залишився в статусі вільного агента. У складі білоруського клубу Квашук провів 28 матчів та відзначився 15 голами та 5 асистами, а в УПЛ гравець виступав у складі донецького Металурга, Олімпіка і Зорі.

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