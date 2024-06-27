– Едуарде, під час матчу Україна – Бельгія в Києві чомусь змінювали графіки подачі світла по районах. Вам вдалося подивитися матч?

– У мене графіки не змінювалися. Як не планували давати електрику, так і не дали. Підготувався заздалегідь, знайшов бар, де транслювали матч. Тож я спостерігав за грою в компанії галасливих уболівальників.

Ребров – про зміну схеми на Бельгію, деталі травми Мудрика, виліт з Євро і майбутнє збірної України: "Ми засмучені"

– Довелося похвилюватися, особливо в кінці зустрічі, коли моменти не використали Маліновський і Судаков.

– Не поталанило нам цього разу. Хоча вирішальна гра була не з Бельгією. Так, турнірне становище вимагало від української команди бути активнішими, агресивнішими, що команда й показала. Але програли груповий турнір ми в матчі з Румунією в першому турі. 0:3 програвати на такому рівні не можна. Причому суперник був, як кажуть, по зубах. Це ж не з фаворитом турніру зустрічалися, а командою-середняком. Та й узагалі на чемпіонаті Європи відбулося лише чотири матчі, де зафіксовані поразки з великим рахунком. У решті зустрічей – рівна боротьба. Мабуть, була тоді присутня певна недооцінка суперників. За що й поплатилися.

– Але ж змогла команда знайти можливості виправити становище. За набраними очками в усіх збірних однакова кількість.

– Намагалися надолужити згаяне і, тут збірну можна похвалити, своє взяли. Тільки сенсу від цього немає. Якби не поразка з великим рахунком від Румунії, а хоча б 0:1, то зараз ми б святкували, а валізи додому збирали б ті ж румуни. Дуже прикро.

– Хоч як там було, а гру в останньому турі збірна України витримала на досить високому рівні.

– Так, була агресія, дисципліна. Вдалося нівелювати козирі провідних гравців бельгійців, самі вибігали в контратаки. Всі розуміли: або пан, або пропав. Знайшлися можливості для підсилення гри. Не треба забувати, що й Бельгія діяла, озираючись на табло. Бо у разі поразки чемпіонат Європи залишала б вона. Тому суперник приділив належну увагу обороні. У такій ситуації нашій збірній, як бачимо, ресурсів для перемоги не вистачило.

– Якби досягнув цілі хоча б один удар із спроб Довбика, Маліновського чи Судакова…

– Ви також дивилися матч у барі, тож знаєте, що там творилося під час небезпечних моментів біля воріт бельгійців. У деяких уболівальників за столиками справжня істерика була. Залишається констатувати факт: так треба було грати з першої зустрічі. У хлопців можуть бути претензії тільки до себе.

– Я все ж таки хочу якось і похвалити збірну. Набрали 4 очки в компанії доволі сильних команд. Вилетіла також Хорватія, а Словенія потрапила в плей-офф з 3 очками. Збірна України – не найгірша на Євро.

– Ми ж спортсмени, розуміємо, що зараз ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають. Ми посіли останнє місце в групі і покинули чемпіонат Європи.

– Те, що Сергій Ребров в кожній грі змінював склад, про що говорить?

– Він шукав оптимальний варіант складу. Добре, що Миколенко встиг більш-менш відновитися, але повний матч не витягнув. Травма, мабуть, дається взнаки. Здивував, звичайно, вихід пари нападників. Довбик і Яремчук – схожі за манерою гри футболісти. Потім з’явився Ванат, Маліновський, у якого акцентований удар, вийшов, Ярмоленко. Це гравці атаки. Ребров дуже хотів перемогти, під час гри змінював тактику. Але цього разу не пощастило забити.

– Мудрика й Циганкова, на ваш погляд, не вистачало?

– Я не знаю причин, через які вони не грали. Можливо, мають ушкодження, чи є інші причини. Звичайно, в швидкості при переході від оборони до атаки збірна дещо втратила. З іншого боку, швидкістю ще треба вміти користуватися. Можна втекти від усіх і не знати, що з тією швидкістю робити. Змінили тактичну побудову, і вона спрацювала.

– Збірна рано вилетіла з Євро. Можливо, тепер тренер олімпійської збірної Руслан Ротань зітхне з полегшенням. Футболісти, які проходять за віком, відпочинуть й зможуть зіграти в Парижі.

– Так багато чинників: десь клубні тренери не відпускають гравців – сезон в англійській Прем’єр-лізі був важкий, а у них ще й своя підготовка до сезону, хтось у цей час гратиме в кваліфікації єврокубків, комусь треба залікувати травми. Між тренерськими штабами національної і олімпійської збірної, гадаю, добра комунікація. Треба зважити на всі нюанси – фізичну готовність, мотивацію тощо. На Олімпіаду мають поїхати ті футболісти, які мають велике бажання про себе заявити.

"Словаки виграли у них, то чому ми не можемо?": у команді з Троссаром і пиво замість води – наш захисник у Бельгії