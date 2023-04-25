"Для мене це велика радість і гордість – отримати запрошення такого клубу, як Шахтар. Дуже приємно зробити стрибок у кар’єрі і стати частиною "гірників". Я прийшов допомогти команді й багато чого навчитися. Чекаю на початок виступів за клуб із великим нетерпінням та задоволенням.

Шахтар офіційно підписав легіонера – історичний трансфер "гірників"

Я завжди був спокійним і впевненим щодо правильності свого вибору. Відповідально ставився до цього й раніше, і, слава Богу, усе виходило добре. Для мене дуже важливо бути в цьому клубі.

У Шахтаря дійсно чудова команда, яка постійно грає в Лізі чемпіонів. Це дуже добре, адже цей турнір – мрія всіх футболістів. Також я стежив за поточним сезоном: знаю, що Шахтар іде на першому місці в чемпіонаті, а на вихідних зіграв Класіко. Сподіваюся, невдовзі зможу допомагати команді на полі і брати участь у таких дербі. Це буде дуже цікаво та просто чудово.

Я прийшов з великими очікуваннями, прийшов, щоб навчитися нового, розвиватися і прогресувати разом з командою. Хочу бути корисним та зробити свій внесок у перемоги й досягнення Шахтаря. Обіцяю працювати максимально налаштованим.

Під яким номером гратиму? Хотілося б мати 5 або 8, та конкретної цифри немає, я завжди грав під номером 5. Не знаю, який буде для мене доступним.

Повномасштабна війна? Коли відвідував Україну, почувався добре. Дуже прикро, що українці проходять через такі труднощі, та я бачу, що вони завжди борються день за днем. Це дуже важливо. Продовжуйте боротися! Я знаю, що в якийсь момент це припиниться і залишиться позаду. Бажаю всього найкращого і посилаю вам усі свої молитви", – цитує Кастільйо сайт донеччан.

Нагадаємо, 19-річний футболіст став першим еквадорцем в історії клубу. Він підписав контракт на 5 років і приєднається до Шахтаря влітку.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов