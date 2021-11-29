"Цей сьомий номер гикатиметься мені все життя": Гладкий відповів на критику за виступи в Динамо під номером Шевченка
Колишній нападник Динамо Олександр Гладкий пригадав свої виступи за київський клуб під 7-м номером.
"Я у Динамо вибрав номер 7, номер Шевченка? Господи, цей сьомий номер гикатиметься все життя. Я не обирав його. Запропонували, які були вільні номери, ну я і взяв сьомий.
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Я ж не прийшов і не сказав: "Дайте мені сьомий номер, хочу бути як Шевченко". Чи зганьбив я номер Шевченка? Я нікого не ганьбив, це точно. Не вийшло – і не вийшло", – зазначив Гладкий у інтерв'ю Burbuzz.
Додамо, що Олександр виступав за "біло-синіх" з 2016 по 2017 роки, зіграв у 11 матчах, проте не відзначався результативними діями.
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