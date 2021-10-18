"Ніхто не знає, скільки я настраждався, коли відновлювався від травми. І цей гол після настільки тривалої паузи для мене дуже важливий. А перемога дуже важлива для команди, тому що поки все складається не так, як ми б хотіли.

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Після всього, що я пройшов, а це було дуже важко, я заряджений більше, ніж будь-коли. Цей шрам зробив мене сильнішим, і я ще більше налаштований повернути найсильнішого Філіппе", – поділився Коутінью в коментарі Diario Sport.

Нагадаємо, Барселона впевнено переграла Валенсію (3:1), а один із голів забив бразильський хавбек. Цікаво, що цей забитий м'яч став для Коутінью першим майже за рік у складі каталонців.

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