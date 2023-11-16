Довбик оцінив можливий трансфер із Жирони – відверта заява форварда збірної України
Форвард збірної України та Жирони Артем Довбик сконцентрований на виступах за свою команду.
"Трансферні чутки? Якось вже спокійно до цього ставлюся. Якщо продовжувати, то все реально, все можливо.
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Я не дивлюся на ці чутки, тому що зараз у мене є команда, в якій я задоволений. Цей сезон, думаю, для кожного гравця нашої команди буде, як вітрина і трамплін, дай Боже, в інші топ-клуби. Але зараз я хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю", – цитує нападника ВЗБІРНА.
Артем Довбик в поточному сезоні у складі Жирони зіграв в 14 матчах у всіх турнірах. В активі українського нападника сім голів та шість результативних передач.
Блискуча гра Довбика привернула увагу кількох європейських грандів, зокрема Мілана, Інтера та Атлетіко.
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