"Трансферні чутки? Якось вже спокійно до цього ставлюся. Якщо продовжувати, то все реально, все можливо.

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Я не дивлюся на ці чутки, тому що зараз у мене є команда, в якій я задоволений. Цей сезон, думаю, для кожного гравця нашої команди буде, як вітрина і трамплін, дай Боже, в інші топ-клуби. Але зараз я хочу думати тільки про команду, в якій я виступаю", – цитує нападника ВЗБІРНА.

Артем Довбик в поточному сезоні у складі Жирони зіграв в 14 матчах у всіх турнірах. В активі українського нападника сім голів та шість результативних передач.

Блискуча гра Довбика привернула увагу кількох європейських грандів, зокрема Мілана, Інтера та Атлетіко.

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