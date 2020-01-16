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"Цей регламент – минуле століття", – Лінекер запропонував скасувати перегравання в Кубку Англії

14:35 295 Читать на русском
"Цей регламент – минуле століття", – Лінекер запропонував скасувати перегравання в Кубку Англії
Гарі Лінекер / Фото з відкритих джерел

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер висловив невдоволення поточним регламентом Кубка країни.

"Це трохи суперечливо, але я б відмовився від перегравань у Кубку Англії.

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Тільки 90 хвилин, без додаткового часу, якщо нічия, то б'ються пенальті. Цей регламент – минуле століття. Так у маленьких команд було б більше шансів пройти. Ми єдина країна, яка ще має перегравання. Це просто моя думка", – написав Лінекер у своєму Twitter.

До слова, кілька провідних клубів АПЛ зіткнулися з переграваннями вже на стадії 1/32 фіналу Кубка Англії, наприклад, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Вулверхемптон.

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Англія Гарі Лінекер Кубок Англії Кубок Англії 2019/20
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