"Цей регламент – минуле століття", – Лінекер запропонував скасувати перегравання в Кубку Англії

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер висловив невдоволення поточним регламентом Кубка країни.

"Це трохи суперечливо, але я б відмовився від перегравань у Кубку Англії.

Зінченко та Ярмоленко дізналися суперників у Кубку Англії – результати жеребкування

Тільки 90 хвилин, без додаткового часу, якщо нічия, то б'ються пенальті. Цей регламент – минуле століття. Так у маленьких команд було б більше шансів пройти. Ми єдина країна, яка ще має перегравання. Це просто моя думка", – написав Лінекер у своєму Twitter.

До слова, кілька провідних клубів АПЛ зіткнулися з переграваннями вже на стадії 1/32 фіналу Кубка Англії, наприклад, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та Вулверхемптон.

Манчестер Юнайтед мінімально здолав Вулверхемптон і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії