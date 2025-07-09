"Цей Реал складно аналізувати. Тактично це нова команда, і з цим пов’язані складнощі. Але всі розуміють, що у них є індивідуально сильні футболісти. Думаю, Хабі Алонсо хоче побудувати відмінну команду.

Мареска відреагував на можливість зіграти з Реалом або ПСЖ у фіналі Клубного ЧС

Це особливий матч. Гра проти Реала означає, що ми добре йдемо на цьому турнірі. Буде весело. Ми дуже мотивовані.

Ашраф Хакімі – безсумнівно, один із найкращих крайніх захисників, яких я тренував. Нуну Мендеш на лівому фланзі також показує гру світового рівня", – цитує Енріке Marca.

До слова, матч ПСЖ – Реал відбудеться сьогодні, 9 липня, о 22:00.

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матчу 1/2 фіналу Клубного ЧС-2025