"Цей Реал складно аналізувати – буде весело": Луїс Енріке в очікуванні епічного півфіналу Клубного ЧС
9 липня 11:38 - Читати іншою мовою
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від півфінального матчу Клубного чемпіонату світу проти Реала.
"Цей Реал складно аналізувати. Тактично це нова команда, і з цим пов’язані складнощі. Але всі розуміють, що у них є індивідуально сильні футболісти. Думаю, Хабі Алонсо хоче побудувати відмінну команду.
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Це особливий матч. Гра проти Реала означає, що ми добре йдемо на цьому турнірі. Буде весело. Ми дуже мотивовані.
Ашраф Хакімі – безсумнівно, один із найкращих крайніх захисників, яких я тренував. Нуну Мендеш на лівому фланзі також показує гру світового рівня", – цитує Енріке Marca.
До слова, матч ПСЖ – Реал відбудеться сьогодні, 9 липня, о 22:00.
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