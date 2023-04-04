"Я не бачу у Динамо потенціалу боротися за чемпіонство. Наступні п'ять турів будуть визначальними. Наразі головна мета команди – обійти у турнірній таблиці Зорю. Багато залежатиме від матчу Динамо – Шахтар. Цей поєдинок може стати відправною точкою того, що потрібно робити наступного сезону.

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Тільки з командами топ-рівня можна побачити свій потенціал. У Динамо чекають на це, і Луческу цього чекає, і футболісти. Якщо помітно, що команда без шансів, тоді буде зрозуміло, що ця команда не вийде на топ рівень. І тоді буде прийнято, можливо, кардинальні кадрові зміни у Динамо", – поділився думкою Циганик в авторському проєкті на ютуб-каналі.

Нагадаємо, що Динамо посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 36 очок. У 20-му турі УПЛ київська команда зіграє з Минаєм. Поєдинок відбудеться 8 квітня.

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