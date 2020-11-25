"Ми були кращою командою понад 90 хвилин, а цей пенальті ПСЖ – абсолютний жарт. Я не знаю, де був відеоасистент і чим він взагалі займається. Відеоасистент, мабуть, дивився іншу гру. Щось подібне на рівні Ліги чемпіонів дуже засмучує. Це очевидна симуляція, контакту не було.

Вирішальний гол Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – РБ Лейпциг

Зрештою, такі речі мають велике значення. Париж не мав реальних шансів. Вони грали дуже низько, і у нас було достатньо власних моментів. Ми заслужили принаймні нічию. Зараз у нас погане становище в групі, і ми повинні виграти наші останні дві гри ", – цитує Нагельсманна Sky Germany.

Додамо, що ПСЖ завдяки перемозі наздогнав РБ Лейпциг за очками (по 6) і отримав перевагу в особистих зустрічах. Лідером групи Н залишається МЮ з 9 пунктами.

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