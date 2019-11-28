"Цей момент зробив мій день, моє життя!" – болбой Тоттенхема про зустріч з Моурінью і гол, який зробив його знаменитим

Каллум Хайнз, 15-річний болбой Тоттенхема, розповів про свою участь у камбеку проти Олімпіакоса і зустріч з Жозе Моурінью, який подякував хлопцеві прямо під час гри.

"Всі ці події дещо неймовірні. Я просто робив свою роботу і досі не можу повірити в те, що сталося. Я навіть не бачив нашого гола! Я був заклопотаний пошуками м'яча, який вийшов, і тоді почув крики. Я повернувся, а Харрі Кейн вже святкував.

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Потім переглянув повтор на екрані і зрозумів, що саме сталося. Ви могли помітити з моєї посмішки, що це було просто неймовірно. Жозе міг і не дякувати мені. Мені було дуже приємно, що він підійшов до мене. Це зробило мій день, моє життя! Я люблю "шпор", це був дивовижний момент, який я ніколи не забуду", – розповів Каллум в інтерв'ю клубному сайту лондонців.

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Додамо, що хлопчина може вважатися справжнім ветераном Тоттенхема – він упродовж шести років подає м'ячі на стадіоні "шпор".