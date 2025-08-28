"Цей місяць був найскладнішим у моїй кар'єрі через постійні поїздки. Наприклад, після матчу з Пакшем наші суперники повернулися додому за чотири години, тоді як нам знадобилося 36, щоб повернутися з Угорщини.

"Мною цікавляться два клуби": Гуцуляк відверто розповів про інтерес з топ-чемпіонату, в який може перейти

Через війну в Україні авіасполучення перервано, тому нам доводиться подорожувати лише автобусом або поїздом, і це дуже виснажливо. На матч проти Фіорентини ми прибули вже втомленими. Це не виправдання, але це показує, як важко українським клубам грати в Європі без можливості летіти з України. Однак я хочу подякувати президенту Полісся Геннадію Буткевичу, бо попри всі труднощі він завжди з командою та робить усе можливе, щоб гарантувати нам найкращі умови. Це справді цінно і є важливою підтримкою, яку ми дуже цінуємо.

У нас амбітні цілі в Європі, і ми хочемо заробити для України очки в рейтингу УЄФА. Для нас це більше, ніж футбол. Наша місія – привернути увагу до війни в Україні та вимагати її припинення, також завдяки підтримці європейського суспільства. Ми виходимо на поле з прапорами нашої країни, намагаючись нагадати світові про те, що відбувається. Попри обмеження УЄФА, ми використовуємо кожну можливість, щоб підтримати нашу країну та нагадати Європі про жахливу війну, яку потрібно зупинити.

Це надзвичайно важливо, як для мене особисто, так і для нашого клубу. Вперше ми пройшли через кілька раундів європейських змагань, і це вже історичне досягнення. Гра в Лізі Конференції – це можливість заявити про себе, зміцнити себе на міжнародному рівні та довести, що українські команди, попри все, здатні боротися. Це також відповідальність перед уболівальниками та країною. Ми граємо не лише за себе, а й за Україну

Через футбол ми прагнемо нагадати світові про трагедію, яку переживає наш народ, і водночас продемонструвати силу, стійкість та гідність українців. Ми не просимо співчуття, ми показуємо нашу боротьбу та гідність, жадаємо миру та підтримки. Мій хороший друг, колишній гравець Карпат Володимир Сениця – героїчний воїн. Ми завжди на зв'язку. Я дуже хвилююся за нього і пишаюся ним. Інші мої знайомі також перебувають на війні", – розповів Гуцуляк в інтерв'ю Corriere dello Sport.