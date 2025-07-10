"Мілан завжди був моїм пріоритетом, але, на жаль, не все залежить від однієї людини. Курс, обраний клубом, і деякі недавні рішення не відображають тих цінностей і амбіцій, які привели мене сюди. Пора закрити цю главу.

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Вболівальники "россонері" завжди були поруч. Відчувати вашу підтримку було привілеєм, який я ніколи не забуду. Я йду з високо піднятою головою, тому що завжди віддавав всього себе, з повним серцем, з надією, що Мілан скоро повернеться на те місце, якого заслуговує. Мілан назавжди залишиться частиною мене", – написав Тео Ернандес у своєму Instagram.

"Великий Тео, нам буде тебе не вистачати. Я люблю тебе", – прокоментував цю публікацію Паоло Мальдіні.

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