"У плані футболу я ставлю цей матч дуже високо, у десятку своїх найкращих ігор. Але треба враховувати, що було багато фіналів, де моя команда грала гірше, але спогади залишилися дуже приємними.

Анчелотті дав категоричну обіцянку щодо роботи в Барселоні

Якщо ми, зрештою, виграємо більше титулів, це буде винятковий сезон, але у нас живе ілюзія перемоги в Ла Лізі. Кажуть, що ми не думаємо про це, але думаємо, тому що це допомагає мати хорошу динаміку та атмосферу. Поки математика нас засуджує, ми будемо з нею боротися", – цитує Анчелотті ESPN

Реал вийшов у фінал Кубка Короля, знищивши Барселону на Камп Ноу – Бензема оформив перший хет-трик у Класіко