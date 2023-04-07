"Цей матч у десятці найкращих": Анчелотті відзначив розгром Реала над Барселоную в Кубку Короля
Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився враженнями після перемогу над Барселоною (4:0) в Кубку Іспанії.
"У плані футболу я ставлю цей матч дуже високо, у десятку своїх найкращих ігор. Але треба враховувати, що було багато фіналів, де моя команда грала гірше, але спогади залишилися дуже приємними.
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Якщо ми, зрештою, виграємо більше титулів, це буде винятковий сезон, але у нас живе ілюзія перемоги в Ла Лізі. Кажуть, що ми не думаємо про це, але думаємо, тому що це допомагає мати хорошу динаміку та атмосферу. Поки математика нас засуджує, ми будемо з нею боротися", – цитує Анчелотті ESPN
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