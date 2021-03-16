"Цей Манчестер Сіті – моя найгірша команда. Мої попередні склади вигравали багато трофеїв, а в цьому році ми ще не взяли жодного.

"Наша трава дуже погана": Гвардіола заздрить ідеальним газонам конкурентів

Ми чекаємо на результати і титули, які вдасться здобути. Попередньому Ман Сіті це вдавалося, а нинішній команді ще потрібно багато довести. Сподіваюся, що гравці повернуться здоровими зі збірних, і ми продовжимо боротьбу у всіх турнірах", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Додамо, що Манчестер Сіті впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ, в Кубку Англії дійшов до чвертьфіналу, а в Кубку ліги до фіналу. Сьогодні "містяни" зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Борусії М (першу зустріч англійці виграли з рахунком 2:0).

"Золотий бутс": Лєвандовскі йде до мети, Холанд та сенсаційні бомбардири в топ-10, Яремчук – найкращий з українців