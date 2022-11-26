"З віком я стаю більш емоційним. Вже під час гімну я відчув, які емоції зі мною сьогодні. Важко відповісти, чому це було так, але так сталося. Після гола відпустило, мої дитячі мрії здійснились.

Подвиги Лєвандовскі зі сльозами у відеоогляді матчу Польща – Саудівська Аравія – 2:0

Асист потішив мене, але для нападників вони не такі важливі. Я розумію, що благо збірної Польщі – найголовніше, але в глибині моєї свідомості... Я хотів би одного разу розповісти, що не просто побував на двох чемпіонатах світу, а ще й відзначився тут. Тим більше, що я розумію – це, можливо, мій останній чемпіонат світу. Цей гол був моєю мрією", – наводить слова Лєвандовскі Sport.pl.

Нагадаємо, капітан поляків "сухо" провів ЧС-2018, але цього разу відзначився голом+асистом в 2 турі.

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