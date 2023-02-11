"А ось і відео, в якому майбутній перегній скидає ракету, яка полетить на українську землю. Все це він супроводжує словами: "Доброго ранку, Зеленський".

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Розумієте всю суть цього гнилого народу? Цих виродків? Вони спрямовують ракети на мирні міста. Їхні ракети нищать житлові будинки. помирають люди, цивільні... А вони бажають доброго ранку нашому президенту.

Вони не чули, що таке військова честь. Вони – перегній для нашої землі. Вони – не люди", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні Україна зазнала чергових ракетних обстрілів. Недодержава випустила по наших містах більше 100 ракет.

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