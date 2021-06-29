Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо шокований результатами матчів Євро-2020, але вважає, що у команди Шевченка є шанси на вихід у чвертьфінал турніру.

"Говорити, пройдемо або не пройдемо – це лотерея. Шведи – міцний горішок, буде важко. Вони боролися до кінця, щоб перемогти і вийти на Україну в 1/8 фіналу.

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Не знаю, як буде, але вони готові. Це хороша команда. Шанси 50 на 50. Наші хлопці добре готувалися, але у шведів дуже міцна команда.

Цей чемпіонат Європи якийсь ненормальний. Я говорив, що французи виграють Євро, а вчора ми побачили, що вони з себе представляють. Це піжонство. Вигравали у Швейцарії 3:1, а потім зупинилися і почали грати кожен сам за себе. Ось вони і попалися", – сказав Сабо у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Швеції відбудеться вже сьогодні, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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