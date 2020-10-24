Головний тренер Львова Георгій Цецадзе заявив, що хоче піти у відставку після поразки у матчі 7-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1.

"Зіграли дуже погано, нічого не виходило. Я подаю у відставку, з сьогоднішнього дня я більше не буду працювати у Львові. Хочу сказати велике спасибі всім, я йду", – лаконічно прокоментував виступ своєї команди Цецадзе на прес-конференції.

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Зазначимо, що справи ФК Львів у чемпіонаті України дійсно кепські – команда ще жодного разу не перемагала у поточному сезоні, набравши лише одне очко після 7 турів.

Нагадаємо, Цецадзе очолив львівський клуб ще в червні цього року, однак протягом цього часу не здобув жодної перемоги із "синьо-золотими левами". Під керівництвом грузинського фахівця Львів тричі зіграв у нічию та ще 9 разів поступився.

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