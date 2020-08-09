Цецадзе гарантує появу нових гравців у Львові до кінця зборів

"Я вважаю, що першу частину зборів команда провела нормально. Нашою головною метою було не показати якийсь результат, а просто повернути ігрові кондиції. Віддам належне тим командам, з якими зіграли під час першого етапу підготовки. Було помітно, що вони виходили на протистояння з нами вкрай мотивованими. Це підбадьорює та змушує діяти на повній віддачі.

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Чекаємо старту другої частини зборів, де вже перейдемо до фази дворазових тренувань та награвання складу. Окрім того, ще точно будуть нові виконавці. Власне, тому основна робота попереду", – наводить слова Цецадзе офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, влітку "містяни" вже встигли попрощатися з низкою гравців – Братковим, Люлькою, Гончарем, Приймаком та Жонатаном.

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