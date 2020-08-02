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Цецадзе анонсував велику кількість гравців на перегляді у Львові

13:17 - Читать на русском
Цецадзе анонсував велику кількість гравців на перегляді у Львові
Георгій Цецадзе / Сайт Львова

Головний тренер Львова Георгій Цецадзе чекає на серйозну роботу у напрямку підсилення складу.

"Команда ще не зібралася повністю. Повинні прийти нові футболісти, багато приїдуть на перегляд. Вирішимо, кого залишити.

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Хочемо, щоб команда була набагато кращою, ніж в минулому році. Сподіваємося, що у нас вийде виглядати набагато краще в УПЛ. Днями повинні прилетіти двоє моїх асистентів. Поки вони не можуть прилетіти в Україну. Вийшло, що коронавірус додав нам складнощів", – резюмував Цецадзе в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Львів посів передостанню сходинку нижньої шістки УПЛ, набравши всього 24 очки в 32 турах.

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Львів Львів Георгій Георгій Цецадзе
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