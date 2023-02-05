"Це повторюється роками, зводить мене з розуму. Якщо ти не був поза футболом надто довго, не можна носити шапки. Якщо граєш у суботу – треба носити щитки. Це ж не ракетна наука.

"Я не наївний": Дайч поставив завдання Миколенку і Ко після перемоги над Арсеналом

Усі вважають міфічною історію, що це жорсткі лінії Шона Дайча. Це просто здоровий глузд. Як можна тренуватися та грати, коли на тобі 14 шарфів, 15 шапок, без щитків та у білих носочках. Це не актуально. Сказав гравцям: "Ці міфи я розвію для вас прямо зараз".

Я їм пояснив. Немає жодного гравця, якому б усе не пояснили. Був би здивований, якщо хтось із них нічого не знає. Я пояснюю їм усе та причини цього", – цитує Дайча Liverpool Echo.

Нагадаємо, 51-річний фахівець очолив Евертон 30 січня і напередодні здобув першу перемогу, здолавши лідера АПЛ – Арсенал.

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