"Як я міг піти у відставку у такій ситуації? Так вже було, коли я працював у Шахтарі, і на Донбасі розпочалася війна. Можливо, ви маєте можливість негайно піти, але ви залишаєтеся, тому що в такі часи ви повинні віддати ситуації все, що у вас є. Я не міг піти у відставку. Це зробило б мене ідіотом.

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Мій досвід у футболі та житті може дуже допомогти цим молодим людям. Я можу використати отримані знання, щоб допомогти людям, які налякані та не стикалися з подібними ситуаціями раніше. Я повинен стояти на ногах, подавати приклад, не здаватися. Я покладаю на себе цю відповідальність. Це найбільший досвід у моїй кар'єрі. Я не можу уявити, щоб знову пройти через щось подібне в майбутньому.

Для життя важливо, щоб ми продовжували грати у футбол. Україна – країна цих гравців. Навіть якщо вони налякані, гравці повинні розуміти, що вони є прикладом для всього населення. Під час пандемії закрилися кінотеатри, театри, але за певний період футбол відновився, і люди могли дивитися його по телевізору. Те саме і в Україні – люди люблять футбол, і в якийсь момент він має відновитися", – цитує Луческу TheMail+.

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