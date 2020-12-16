"Владлен Юрченко в найгіршому разі міг бути покараний попередженням, адже в тому ігровому епізоді діяв необережно, не замислюючись про наслідки. І арбітр Денис Шурман спочатку ухвалив правильне рішення, показавши луганцю жовту картку. Чому він після додаткового перегляду покарав його по максимуму – не піддається поясненню.

Кікбоксинг Юрченка, курйозний вільний удар і доленосний пенальті у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 0:1

Вилучення Юрченка інакше як знущанням з футболу і не назвеш, адже в діях гравця не було злого умислу, агресії. Я такі регулярні неадекватні рішення вітчизняних арбітрів пояснюю тим, що майже всі вони раніше не грали у футбол, бачили його хіба по телевізору, не відчувають дух боротьби на футбольному полі, не усвідомлюють, що своїми дилетантськими рішеннями зводять нанівець важку працю гравців, тренерів .

Чи варто керівництву Зорі боротися за реабілітацію свого ключового гравця? Не думаю, адже в нашому суддівському корпусі, на жаль, правий той, у кого більше прав", – підсумував Ступар в коментарі Meta-ratings.

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями