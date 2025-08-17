– Геннадію Владиславовичу, ви повернулися з командою після матчів у Європі. Які перші враження від цього досвіду?

– Дуже виснажливо. І для футболістів, і для тренерів, і навіть для менеджменту. Постійні переїзди, кожна ніч в іншому місці, життя на валізах.

– За цей період скільки часу команда мала для відновлення?

– Жодного повноцінного дня. Фактично з 29 липня, коли ми поїхали на матч до Андорри, у команди не було можливості нормально відновлюватися. Усе відбувається через два дні на третій: гра – дорога – знову гра. Увесь час після матчів команда проводить у літаках, потягах чи автобусах. Без повноцінних тренувань, без часу для відпочинку. Жодного вихідного дня у гравців не було. У такому режимі ми провели 6 матчів. І попереду ще 4.

– Як це впливає на футболістів?

– Дуже негативно. Постійна втома, ноги затікають в автобусах і літаках, відповідно ризик травм високий. Є психологічне виснаження – хлопці постійно разом, у них немає навіть дня, щоб побути з родинами. Після гри з Пакшем повернення до Житомира зайняло 36 годин. Це ненормальний ритм для професійного футболу.

– Водночас Руслан Ротань казав, що, попри аномальний графік, не буде жалітися.

– Це його позиція, і вона заслуговує поваги. А я, як президент клубу, мушу захистити гравців і тренерів, дбаючи про їхній стан. Те, що ми переживаємо зараз, – це фактично знищення команди.

– Чи можна знайти рішення цієї проблеми?

– Ми розуміємо, що війна внесла свої обмеження і що авіасполучення в Україні відсутнє. Але є питання до футбольних органів. Усі українські клуби, які грають у Європі, заробляють очки не лише для себе, а й для українського футболу загалом.

Було б логічно зробити так, щоб на час війни, не маючи можливості перетинати кордон літаками, представники України на стадії кваліфікаційних раундів у серпні могли отримати перенесення своїх матчів у перших двох турах УПЛ. Це дало б час на відновлення.

А зараз фактично кожен суперник в єврокубках ще до стартового свистка має значну перевагу над українськими командами. Потрібно це виправляти. Вважаю, що ці фактори мали вплив на фізичний і моральний стан не тільки Полісся, а й Шахтаря та Динамо, – сказав Буткевич в інтерв'ю прес-службі Полісся.

